Corigliano: ubriaco aggredisce i passanti e danneggia le auto, arrestato

Per tentare di riportarlo alla calma i carabinieri sono stati costretti ad ammanettarlo. E’ accaduto nella frazione Schiavonea

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Corigliano hanno arrestato un 32enne di origine marocchina per i reati di minaccia, resistenza e di falsa attestazione sulle proprie generalità a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti nella frazione Schiavonea dove era stato segnalato un uomo ubriaco che inveiva contro i passanti e cercava di danneggiare le autovetture parcheggiate in strada.

Arrivati sul posto i militari hanno tentato invano di riportare l’uomo alla calma ed alle richieste di fornire le generalità, il 32enne si è rifiutato e non contento ha iniziato ad insultare i carabinieri per poi scagliarsi contro di loro. Per questo è stato necessario ammanettarlo e sistemarlo sull’auto di servizio.

Portato in caserma, ha continuato ad insultare i militari ed ha fornito generalità, che sono risultate false. Sottoposto a rilievi foto-segnaletici, i militari sono riusciti poi a risalire alla vera identità del soggetto, risultato essere pregiudicato ed irregolare sul territorio italiano, poiché raggiunto da un ordine di espulsione del Questore di Catania.