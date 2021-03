Corre il contagio a Corigliano-Rossano. Il comune rischia adesso la zona rossa

Continuano a salire i contagi con quasi 250 nuovi casi in una settimana, una sessantina solo oggi e un dato complessivo in netto peggioramento, che rischia adesso di far finire in zona rossa a arancione scuro il comune dello jonio.

CORIGLIANO -ROSSANO (CS) – La provincia di Cosenza oggi ha fatto registrato 121 nuovi contagi. Quasi la metà arriva da Corigliano-Rossano dove nell’ultima settimana sono aumentati esponenzialmente i nuovi positivi con il tracciamento dei casi oramai saltato e una nuova difficoltà nel numero di posti letto nei reparti Covid. Negli ultimi 30 giorni sono stati accertati oltre 400 nuovi contagi, mentre ad oggi sono 41 le persone ricoverate, di cui 5 in terapia intensiva. Cresce l’apprensione e preoccupazione a partire dallo stesso sindaco Stasi che ieri, sollecitato dai tanti messaggi dei suoi concittadini, aveva evidenziato come “la notizia di una zona rossa per ordinanza sindacale fosse certamente possibile. “Non è la prima volta che, insieme ad altri riferimenti istituzionali, si valutano provvedimenti di questo tipo: non deve scandalizzare o spaventarci” aveva scritto, evidenziando come sia verosimile “la possibilità che la diffusione del covid stia correndo più dei nostri dati, più del tracciamento. Le strutture sanitarie calabresi, pur con professionisti che lavorano senza orari, sono spesso in affanno, comprese quelle funzionali al tracciamento, come sta accadendo negli ultimi due giorni”.

Timori evidenziati dati di oggi e di un contagio in decisa crescita. Zona rossa o arancione scuro, sembra questa la previsione della nuova misura prevista per la terza città della Calabria, che attende l’eventuale ordinanza del sindaco Stasi che in queste ore è in contatto con i vertici della cittadella regionale e i dirigenti del Dipartimento Prevenzione e dell’Azienda Sanitaria.