Vagava senza meta con la figlia neonata. Soccorsa nel cosentino dai carabinieri

La donna, trovata in stato confusionale, si aggirava per le strade della frazione di Apollinara a Corigliano Rossano con in braccio la piccola che piangeva per la fame. Entrambe soccorse e portate in ospedale di Corigliano

.

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Vagava senza meta con la figlia di pochi mesi e in evidente stato confusionale. Una giovane donna con in braccio la figlia neonata, che piangeva incessantemente, che si aggirava per le strade della frazione di Apollinara a Corigliano Rossano, è stata soccorsa dai carabinieri. La donna è stata notata da alcuni residenti che le hanno offerto aiuto. In particolare le è stato dato del latte da dare alla bimba che piangeva così tanto da far ritenere fosse affamata. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Corigliano. I militari hanno tentato di interloquire con la donna che era in evidente stato confusionale e dava risposte senza senso, mentre la piccola continuava a piangere. Madre e figlia sono state portate nel pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano dove i medici, dopo accurate visite, hanno escluso lesioni di alcun genere sulla donna e la neonata. La piccola era solo affamata e con indosso vestiti poco puliti. I carabinieri hanno informato della vicenda, oltre ai servizi sociali anche il Tribunale dei minori di Catanzaro e la Procura di Castrovillari. Temporaneamente la bimba è stata affidata alle cure di una dottoressa dell’ospedale. (ANSA