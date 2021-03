Corigliano: abusava della figlia minorenne filmandola di nascosto, arrestato

L’uomo è stato portato in carcere. Indicibili e raccapriccianti le violenze, psicologiche e sessuali, nei confronti della minorenne. Le vittime si sono rivolte alla Polizia

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un vero e proprio incubo finito con l’arresto del 57enne, marito e padre, che abusava della figlia minorenne e sottoponeva lei e la madre, a continui maltrattamenti e violenze psicologiche. Gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano lo hanno arrestato dopo che le due vittime hanno trovato il coraggio di denunciarlo.

Si tratta di G.C.A. di 57 anni, residente nell’area urbana di Corigliano è finito in carcere a seguito di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari. Dal racconto delle vittime sono emersi dettagli raccapriccianti e racconti di maltrattamenti continui, indicibili violenze psicologiche e sessuali nei confronti della minore. Addirittura gli abusi venivano video ripresi in maniera illecita, ovvero attraverso telecamere piazzate di nascosto in alcuni punti della casa e persino nel bagno. I poliziotti hanno infatti sequestrato computer, telefonini e pen drive al fine di evitare la diffusione del materiale che l’uomo aveva comunque provveduto a cancellare.