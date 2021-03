Amantea, sorveglianza speciale per 3 anni a La Rupa “soggetto pericoloso”

L’ex sindaco di Amantea, Franco La Rupa sottoposto al regime di sorveglianza speciale per la durata di tre anni. Revocato però il decreto di sequestro dei beni

CATANZARO – Il Tribunale di Catanzaro – seconda sezione penale – ha disposto per Franco La Rupa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni. Per l’ex consigliere regionale ed ex sindaco di Amantea nell’udienza dell’ottobre del 2020, la Procura antimafia di Catanzaro aveva chiesto la misura della sorveglianza speciale per 5 anni considerata «la riconducibilità di La Rupa nella categoria dei soggetti a pericolosità sociale qualificata» e la «sua ritenuta appartenenza ad associazioni di stampo ’ndranghetistico o perché indiziato di reati di cui all’articolo 51, comma 3 bis cpp».

I giudici si sono espressi in merito alla richiesta depositata nel 2018 dalla Dda di Catanzaro e l’atto è stato notificato a La Rupa dagli agenti del commissariato di Paola. La Rupa dovrà pagare una multa di 3mila euro e le spese processuali. Il Tribunale ha però rigettato la proposta di applicazione della misura cautelare di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti di La Rupa, revocando il decreto di sequestro emesso il 4 settembre 2018 e di conseguenza ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto.