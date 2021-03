Statale 283, da Fagnano a Guardia l’assenza di copertura telefonica è un “serio problema”

Lo afferma la senatrice Fulvia Michela Caligiuri che ha contattato Tim Italia per avviare l’iter per l’installazione di un ponte radio sulla Strada delle Terme

CATANZARO -“L’assenza di copertura di segnale telefonico per gli automobilisti che percorrono il tratto stradale che collega Fagnano a Guardia Piemontese nel cosentino, costituisce un serio problema di sicurezza soprattutto a garanzia di un pronto intervento in caso di difficoltà degli automobilisti o peggio in caso di incidenti.” Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia Fulvia Michela Caligiuri.

La segnalazione era già stata fatta da un gruppo di cittadini sui social qualche mese fa, esortando le istituzioni ad agire vista l’impossibilità a contattare i soccorsi e riportando episodi in cui si era concretizzata l’emergenza.

“Facendo seguito ad una segnalazione del gruppo di Forza Italia del consiglio comunale di Fagnano, portavoce del problema lanciato sui social da un gruppo di cittadini – prosegue Caligiuri – ho provveduto a contattare la dirigenza degli operatori telefonici nazionali per chiedere l’installazione di un ponte radio”.

“Sono stata quindi contattata da Tim Italia che, – prosegue – dando seguito alla mia richiesta formale, ha chiesto di prendere contatti con il territorio e con le amministrazioni comunali coinvolte per un sopralluogo, necessario ad identificare il sito dove installare i dispositivi che consentiranno la continuità al segnale. È mia intenzione seguire la vicenda affinché si possa concludere rapidamente l’iter – conclude la parlamentare – al fine di poter migliorare la sicurezza di un collegamento stradale fondamentale per il territorio”.