Corigliano-Rossano verso l’8 marzo, cartelli esposti contro la violenza sulle donne

Le Femin Cosentine in Lotta in piazza Salotto a Corigliano Scalo per sostenere i diritti delle donne e denunciare femminicidi, stupri e ogni tipo di violenza

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Sono diverse le iniziative volte a promuovere la giornata internazionale dei diritti della donna, domani 8 marzo. A Corigliano-Rossano le “Femin Cosentine in Lotta” – gruppo che si batte quotidianamente per i diritti delle donne e non solo – ha affisso sui muri di piazza Salotto diversi cartelli contro femminicidi, strupri e ogni tipo di violenza.

“Quante volte avete letto notizie di cronaca che parlavano di stupri, molestie o femminicidi a Corigliano Rossano? Troppe!”, scrivono le Femin dalla propria pagina Facebook. “Ed è per questo che riteniamo importante un lavoro di sensibilizzazione in territori periferici che, come questo, non vengono dotati dei giusti strumenti istituzionali per combattere la violenza, ma anche dei più banali strumenti per fare in modo che i diritti di tutta la cittadinanza vengano rispettati”.