Ospedale di Castrovillari, vaccinati 30 dializzati

Nell’Unità Operativa di Emodinamica, dell’Ospedale Spok di Castrovillari, sono stati vaccinati 30 dializzati

CASTROVILLARI (CS) – Nei giorni scorsi 30 pazienti dializzati hanno potuto usufruire della vaccinazione anti-covid. A darne notizia è lo stesso ospedale. I vaccini sono stati somministrati dall’equipe medica diretta dal responsabile, Aldo Foscaldi, da Maria Angela Policastri e Enza Valicei.

“E’ un risultato importante – afferma Aldo Foscaldi – in questo particolare momento che stiamo vivendo a causa della pandemia, tenendo conto che in pochi giorni, grazie ad un lavoro di squadra, sono stati somministrati i vaccini, su soggetti estremamente vulnerabili, che quotidianamente si sottopongono al ciclo di dialisi e, in particolare, su giovani in attesa di poter ricevere il trapianto”.

Il Dott. Foscaldi, ha poi colto l’occasione per ringraziare la direzione sanitaria dell’Asp di Cosenza, il direttore del distretto, Francesco Di Leone, i medici dell’unità operativa di emodinamica dell’ospedale di Castrovillari e il personale infermieristico.