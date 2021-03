Disinsabbiamento dello Stombi, non luogo a procedere per il sindaco Papasso

Lo ha stabilito il Gip del Tribunale di Castrovillari al termine dell’udienza preliminare nella quale è caduta l’accusa di turbativa d’asta. Rinvio a giudizio per altri 7 imputati

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il gip del Tribunale di Castrovillari Biagio Politano, al termine dell’udienza preliminare nella quale è caduta l’accusa di turbativa d’asta, ha stabilito il non luogo a procedere per il sindaco di Cassano, Gianni Papasso in relazione alla questione dello Stombi.

Il giudice ha invece disposto il rinvio a giudizio per gli altri sette imputati tra tecnici, ex dipendenti del Comune, il presidente del Consorzio di Bonifica di Trebisacce e un imprenditore.

Il sindaco di Cassano e gli altri sette erano ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati che andavano dalla turbativa d’asta alla truffa aggravata, dal falso in atto pubblico alla falsità ideologica.

Papasso: “ho agito in maniera corretta”

“L’esito del pronunciamento – ha dichiarato Papasso – certifica, in maniera inequivocabile la correttezza del mio agire amministrativo improntato, unicamente, al soddisfacimento degli interessi generali e alla risoluzione delle tante problematiche che attanagliano il meraviglioso territorio di Cassano. Il mio impegno per la risoluzione delle problematiche legate allo Stombi proseguirà con ulteriore determinazione e rinnovato slancio”.

“Ringrazio sentitamente il mio difensore, l’avvocato Franz Caruso, e il suo collaboratore, mio figlio, l’avvocato Gaetano Papasso, che ancora una volta – ha aggiunto il sindaco di Cassano – mi ha difeso in maniera ineccepibile mostrandomi, oltre alle sue eccelse doti professionali, affetto e vicinanza umana. Anche oggi è una bella giornata in cui la giustizia ha trionfato“.