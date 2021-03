Mancano le dosi. Rinviata anche a Luzzi la campagna vaccini

LUZZI (CS) – Dopo Rose anche a Luzzi slitta la campagna di somministrazione dei vaccini anti-Covid agli over 80. “Tutto pronto per la vaccinazione…. Ma l’Asp non ci fornisce i vaccini prenotati” . Così esordisce il sindaco Umberto Federico dalla pagina facebook dell’amministrazione.

“Quanto accaduto oggi è a dir poco grave, l’ennesima offesa alla nostra martoriata terra. Ad un’ora dall’inizio della campagna vaccinale nel territorio di Luzzi, che avrebbe coinvolto, nelle giornate di oggi e domani, 359 nostri concittadini ultraottantenni, abbiamo ricevuto, solo tramite una telefonata informale alle ore 12.45, la notizia da parte dell’Asp che le dosi previste non sarebbero stati disponibili”.

“La nostra macchina organizzativa attiva sin dall’inizio”

“La nostra macchina organizzativa, attiva sin dall’inizio, in questi giorni ha impiegato risorse umane ed economiche per supportare l’ASP nell’attuazione delle procedure di vaccinazioni agli over 80 – prosegue l’amministrazione di Luzzi. – Abbiamo contattato più di 700 nostri concittadini per raccogliere le adesioni, abbiamo messo a disposizione un numero dedicato, allestito con l’aiuto della Life soccorso ben 5 sale di vaccinazione, due sale d’attesa e una sala d’emergenza; abbiamo acquistato medicine per eventuali emergenze, sanificato e pulito i locali, organizzato un piano per evitare assembramenti per far sì che le vaccinazioni in programma si svolgessero in condizioni di totale sicurezza, salvo poi vederci arrivare questa notizia scocciante ad un’ora dall’inizio della vaccinazione”.

“Rimaniamo sgomenti sulle modalità attuative e procedurali di gestione e previsione delle dosi necessarie, – incalza la nota – le cui quantità da distribuire ci erano state assicurate dall’ASP agli enti che ne avevano fatto richiesta. Ancora una volta a pagarne le conseguenze sono le fasce più deboli, ancora una volta ci troviamo di fronte ad una sanità che non tutela i cittadini”.