Lattarico, il parroco di Regina “sono in ospedale per il covid, pregate per me”

Il parroco della frazione Regina a Lattarico, risultato positivo, ha postato un messaggio sui social dal letto dell’ospedale dopo che le sue condizioni sono peggiorate “dalla tac è emerso che già metà dei miei polmoni erano stati interessati dalla polmonite. Pregate per me”

.

COSENZA – Ricoverato all’Annunziata di Cosenza a causa del covid e di un peggioramento delle sue condizioni di salute, Don Andrea Piccolo, parroco della chiesa di San Giovanni Battista della frazione Regina di Lattarico, risultato positivo alcuni giorni fa, ha postato un messaggio sui social dove ha voluto ringraziare i suoi parrocchiani per i tantissimi messaggi di sostegno ma anche per chiedere una preghiera dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate tanto da richiederne il ricovero in ospedale. “Essendo un soggetto a rischio perché asmatico, allergico e con precedente broncopolmonite, visti alcuni casi covid avuti tra i nostri parrocchiani, dopo essere stato in contatto (seppur con mascherina ffp2) con alcuni di loro, stamattina sono andato a fare un tampone che ha confermato la mia positività” aveva scritto lunedì scorso rilevando la sua positività al virus. Il sindaco di Lattarico, a seguito dei casi di contagio, aveva disposto la chiusura della chiesa e di tutte le scuole.

Poche ore fa Don Andrea Piccolo ha postato un messaggio sui social dal letto dell’ospedale e con la mascherine dell’ossigeno “cari amici, dall’annuncio di lunedì scorso sulla mia positività al COVID ho ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà! Vi ringrazio di questo. Purtroppo fin dall’inizio si è trattata di una malattia da non sottovalutare, con sintomi che mi hanno portato più volte a non riuscire a respirare come dovrei.

Ieri pomeriggio vista la saturazione scendere ho chiamato il 118 per portarmi in ospedale e dopo analisi e Tac è venuto fuori che già metà dei miei polmoni erano stati interessati dalla polmonite.

Mi hanno ricoverato subito con il supporto dell’ossigeno. Chiedo preghiere per me e vi ringrazio fin da ora“.