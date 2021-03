Cariati, scuole chiuse da oggi e fino a nuove disposizioni

L’ordinanza è stata firmata ieri sera dal sindaco Filomena Greco. Le lezioni si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza

CARIATI (CS) – Scuole chiuse a Cariati da oggi e fino a nuova disposizione, in particolare le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, di istruzione primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado del territorio comunale. L’ordinanza contingibile ed urgente di sospensione delle attività scolastiche in presenza firmata ieri sera dal sindaco Filomena Greco, motivata per precauzione e tutela della salute pubblica alla luce del preoccupante numero crescente di casi positivi e di quarantene nel territorio comunale.

A darne notizia è lo stesso primo cittadino cogliendo l’occasione per ricordare che soprattutto in coincidenza di provvedimenti di chiusura, purtroppo, delle strutture scolastiche il rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid già vigenti (divieto di assembramento, distanziamento interpersonale, obbligo di mascherina e igiene personale) esige un innalzamento ulteriore di attenzione e di responsabilità da parte di tutti, soprattutto da parte delle famiglie nei confronti dei propri figli costretti a studiare da casa.