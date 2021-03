Cariati, l’ospedale verso il ripristino dei servizi. Promessa del commissario La Regina

Incontro tra il commissario Asp di Cosenza ed una delegazione di primi cittadini del territorio tra cui Filomena Greco che promette di continuare la mobilitazione

CARIATI (CS) – “Compatibilmente con le risorse disponibili e nell’ambito delle proprie competenze, nel più breve tempo possibile saranno attuate tutte le iniziative necessarie a ripristinare i servizi sanitari già esistenti ma depauperati a servizio dei territori, come nel caso di quelli relativi alla struttura ospedaliera di Cariati”.

È quanto è emerso nel colloquio di oggi pomeriggio tra il commissario provinciale dell’azienda sanitaria di Cosenza Vincenzo La Regina ed una delegazione di primi cittadini del territorio (Filomena Greco/Cariati, Mauro Santoro/Terravecchia, Umberto Mazza/Caloveto ed il vicesindaco di Mandatoriccio Walter Scarcella) ed il direttore del distretto sanitario jonio sud Antonio Graziano, a seguito della precisa richiesta di sopralluogo in loco ribadita da ultimo dal sindaco di Cariati Filomena Greco in occasione della conferenza dei sindaci a Cosenza nei giorni scorsi.

Ospedale di Cariati, la richiesta di inserimento nella rete regionale

A darne notizia è il sindaco Filomena Greco che “nel ringraziare il commissario La Regina per aver accolto con sensibilità e sobrietà istituzionali l’invito a visitare il Vittorio Cosentino per prendere direttamente atto delle analisi e prospettazioni già destinategli, coglie anche l’occasione per precisare e sottolineare che per quanto riguarda invece la necessità e la richiesta unanime di re-immissione della struttura nella rete ospedaliera regionale, questione attinente la programmazione sanitaria e non di stretta competenza del commissario provinciale Asp, è stato già convocato per domani sera un incontro con i colleghi del basso jonio cosentino per concordare ulteriori iniziative per continuare l’azione di mobilitazione istituzionale in corso a tutti i livelli”.

“Tanto – conclude la Greco – nella consapevolezza che per la redazione dell’atto aziendale, da cui dipende anche la questione dell’Ospedale di Cariati, è vigente un decreto, l’ultimo del commissario ad acta (DCA) per la sanità in Calabria nel quale nulla purtroppo si dice in merito e rispetto al quale, proprio per questa omissione che il territorio ritiene grave ed ormai intollerabile, con tutti i sindaci si sta valutando l’impugnazione”.