Contagi a Lattarico, il sindaco chiude le scuole. Positivo il parroco della frazione Regina

A seguito di alcuni casi di contagio ed in attesa che sia completato il tracciamento, il sindaco di Lattarico Antonella Blandi ha disposto in via precauzionale la chiusura per una settimana delle scuole ad esclusione dell’asilo nido. Contagiato anche il parroco di Regina: chiusi nella frazione la chiesa e gli studi medici

.

LATTARICO (CS) – Il sindaco di Lattarico Antonella Blandi ha emesso un’ordinanza con la quale sospende le attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio per una settimana, ad esclusione dell’asilo nido comunale. “La decisione di chiudere le scuole – sottolinea il sindaco – scaturisce esclusivamente dalla necessità di tracciare gli eventuali contatti stretti di soggetti positivi, evitando la diffusione del contagio. Qualche giorno fa erano state emesse ordinanze di quarantena nei confronti di soggetti positivi appartenenti essenzialmente allo stesso nucleo familiare o ad esso strettamente correlati. Successivamente, dopo un’indagine accurata, sono venuta a conoscenza di situazioni in cui qualche positivo era venuto a contatto con altre persone che sono state individuate e messe prontamente in quarantena. Oggi anche il Parroco ha comunicato la sua positività per cui ho ritenuto opportuno chiudere le scuole, la Chiesa e gli studi medici siti a Regina in attesa di conoscere i contatti stretti dello stesso che sicuramente ,per il suo ruolo, sono stati molteplici, anche se nel rispetto dei protocolli anticovid.

“La situazione – aggiunge il sindaco – è sotto controllo e contenuta, ma bisogna essere rigidi nel rispettare le quarantene ed i protocolli. Tutti i soggetti in quarantena saranno sottoposti a tampone molecolare dall’ASP con la quale l’interlocuzione è continua e costante. Ringrazio il personale dell’ASP di Taverna sia della Medicina Preventiva che della Medicina Legale che continua a lavorare strenuamente per tenere sotto controllo la situazione insieme ai Sindaci che sono autorità sanitaria locale. I contagi sono avvenuti tra ragazzi che più facilmente si ritrovano insieme e che magari non hanno rispettato rigidamente le regole del distanziamento. Continuo a dire che se si rispettano le regole, si indossano i dispositivi e si igienizzano le mani il virus non si diffonde. Bisogna evitare le occasioni di convivialità, le partite di calcetto, gli assembramenti durante i funerali o le celebrazioni religiose di varia natura. Cari cittadini di Regina nessuno vi ha mai abbandonato né vi ho mai considerato o vi considero una comunità di “appestati” come qualcuno dice. Sono al vostro fianco e sempre a disposizione a rispondere alle vostre domande con la certezza che presto ne usciremo”.