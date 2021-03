Sequestrati nel cosentino 13 quintali di prodotti di panificazione e pasta fresca

Destinati al consumo umano, mancavano di indicazioni corrette indicanti la filiera produttiva, in particolare tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti.

SAN LORENZO DEL VALLO (CS) – Nell’ambito dei controlli mirati alla sicurezza agro alimentare, i carabinieri forestali di Montalto Uffugo e Castrovillari hanno effettuato una serie di controlli a San Lorenzo del Vallo. Controlli hanno portato al sequestro, in una attività commerciale, di circa 13 quintali di varie forme di prodotti di panificazione ed affini, quale pasta fresca refrigerata. Medesimi alimenti erano collocati all’interno di un banco espositore e stoccati nei laboratori, pronti per essere destinati al consumo umano, ma mancanti di indicazioni corrette indicanti la filiera produttiva riscontrando, perciò, difformità nell’attuazione delle procedure di autocontrollo in particolar modo sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti. Nel corso del controllo è stato inoltre accertato che un automezzo adibito al trasporto degli alimenti, non era autorizzato al trasporto di derrate alimentari. Si è quindi proceduto, oltre al sequestro cautelativo amministrativo della merce, alle dovute sanzioni amministrative, per un importo di oltre seimila euro. Il Dipartimento Igiene dell’Azienda Sanitaria Provinciale ha convalidato il sequestro cautelativo amministrativo.