Spacciava dal balcone di casa, arrestato 31enne di Corigliano

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – I poliziotti hanno tratto in arresto C.A. di anni 31 per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’uomo è stato sorpreso mentre riforniva gli assuntori dal balcone della propria abitazione, in un palazzo dove sono ubicati anche gli uffici di alcuni professionisti. Durante la successiva perquisizione nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro contenente alcuni grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte alla vendita, bilancini di precisione, della mannite e altro materiale utile al confezionamento. Il trentunenne, incensurato e disoccupato, veniva tratto in stato di arresto e rimesso in libertà, ai sensi dell’art. 121 c.p.p così come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari.