San Marco: tre alunni positivi al test rapido, scuole chiuse per precauzione

Il sindaco di San Marco Argentano Virginia Mariotti ha chiuso per precauzione le scuole fino a sabato 6 marzo

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Dopo Bisignano, ordinanza di chiusura, fino al 6 marzo, in via precauzionale, anche per la scuola dell’infanzia, primaria e media dell’Istituto comprensivo ‘V. Selvaggi’ di San Marco Argentano, a seguito della positività al test antigenico rapido di tre alunni, positività emersa nel corso dello screening. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco Virginia Mariotti d’intesa con la dirigente dell’Istituto comprensivo che ha chiesto al sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, ‘di predisporre, in via precauzionale, le adeguate misure, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire tempestivamente eventuali fenomeni di diffusione dell’epidemia’.