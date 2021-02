Cetraro, 20 giovani ad un festa privata nel cuore della notte. Scattano le sanzioni

Sono stati i carabinieri di Paola a interrompere la festa che si stava svolgendo in un casolare lungo la Statale 18. Tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati

PAOLA (CS) – Almeno una ventina di persone, tra i 20 e 30 anni, sono state sanzionate dai carabinieri di Paola perché soprese durante una festa privata ben oltre l’orario che prevede il coprifuoco ed in palese violazione delle norme anti-Covid19. I giovani, infatti, stavano festeggiando un compleanno in un casolare lungo la Statale 18. I militari, che stavano svolgendo un mirato servizio del territorio per prevenire proprio assembramenti e aggregazioni di persone in violazione delle norme di contenimento dei contagi, attorno alla mezzanotte, insospettiti dal rumore dal chiasso, hanno sorpreso le persone all’interno dell’immobile, senza nessun distanziamento e quasi tutti senza mascherina. I presenti sono stati così identificati e sanzionati con multe di 400 euro come previsto dalla normativa anticontagio.