Bisignano, positivi alcuni bambini di una classe elementare. Al via tracciamento e sanificazione

L’amministrazione comunale sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e ha già disposto, in concerto con le autorità scolastiche e sanitarie, i provvedimenti necessari. Disposta la sanificazione straordinaria dei locali dei plessi Sellitte e Campo Sportivo da domani lunedì e fino a mercoledì 3 marzo

BISIGNANO (CS) – Tra i nuovi casi di positività riscontrati nel comune di Bisignano (sono al momento 14 i positivi), vi sono anche alcuni bambini che frequentano una classe elementare. In merito a quest’ultima circostanza, ha fatto sapere l’Amministrazione comunale, si sta monitorando attentamente l’evolversi dei tracciamenti e sono in corso le interlocuzioni con i dirigenti dell’Asp e i dirigenti scolastici, per evitare qualsiasi ulteriore diffusione del contagio che possa vanificare la politica di prudenza che è stata adottata fin qui dalle istituzioni. In particolare i contagi riguardano alcuni minori frequentanti i Plessi scolastici Sellitte e Campo sportivo. Circostanza questa che preoccupa giustamente, oltre che le istituzioni competenti, anche i genitori che quotidianamente mandano i loro figli a scuola. L’Amministrazione Comunale sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e ha già disposto, in concerto con le autorità scolastiche e sanitarie, i provvedimenti necessari ad assicurare la pubblica incolumità degli studenti e degli operatori scolastici. Tuttavia, al fine di assicurare le migliori condizioni igienico sanitarie e contenere un’eventuale diffusione dei contagi, si rende opportuno procedere a una sanificazione straordinaria dei locali dei plessi Sellitte e Campo Sportivo, ubicati nel medesimo edificio, da domani lunedì e fino a mercoledì 3 marzo. L’Amministrazione Comunale confida nella collaborazione e nella sensibilità di quanti saranno interessati dal presente provvedimento, che viene adottato nell’esclusivo interesse della pubblica e generale incolumità.