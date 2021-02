Roseto Capo Spulico: al via la campagna vaccini con l’apertura del Punto Vaccinale

“Abbiamo davvero fatto di tutto perché Roseto Capo Spulico avesse il suo Punto Vaccinale contro il Covid-19, indispensabile per uscire da questa pandemia e guardare al futuro con un rinnovato ottimismo”

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – Prende il via la campagna dei vaccini con l’apertura del Punto Vaccinale. Ad annunciarlo è il sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia. “Uno sforzo logistico e organizzativo importante dell’Amministrazione Comunale insieme ai Dirigenti dell’Asp di Cosenza e ai Medici di Medicina Generale del Territorio che consente di dare finalmente il via alla campagna di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, potendo contare sul supporto dei volontari della Sezione della Associazione Carabinieri di Roseto”.

“E’ in questi locali, situati nell’immobile della centralissima Stazione Ferroviaria di Roseto, in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, che da domani, lunedì 1 Marzo 2021 prenderà il via la campagna delle vaccinazioni secondo quanto stabilito dal Piano Regionale. La vaccinazione è su base volontaria e in questa prima fase sarà rivolta alle persone che abbiano compiuto 80 anni alla data di somministrazione della prima dose.

I vaccini saranno somministrati dai rispettivi Medici curanti, con l’ausilio di personale sanitario altamente qualificato. Le somministrazioni verranno effettuate nei giorni: lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni sarà possibile consultare il proprio Medico di Medicina Generale.