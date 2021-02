Spezzano Sila: allestita la struttura per somministrare i vaccini agli over 80

Il polo vaccinale nel Comune di Spezzano Sila è praticamente pronto. E’ stato allestito nei saloni dell’Associazione Avas Presila

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Ultimi ritocchi e accorgimenti, che saranno completati nella giornata di lunedì e da martedì. Il sindaco di Spezzano Sila, Salvatore Monaco, comunica su Facebook l’attivazione del Polo Vaccinale che è stato allestito dal Comune presso i saloni dell’Associazione Avas Presila e che è quasi pronto per l’avvio della campagna di vaccinazione anti Covid. “Come indicato nelle direttive – spiega il primo cittadino – si inizierà con gli ultra ottantenni, che stiamo provvedendo a contattare per la precompilazione della modulistica, per poi passare alle altre fasce d’età e categorie stabilite”.

“Per coloro che saranno impossibilitati a recarsi presso il polo sanitario, stiamo predisponendo – ha spiegato ancora – un servizio di trasporto a cura delle nostre Associazioni di Volontariato e Protezione Civile oltre al servizio domiciliare. Ringrazio tutti i medici di famiglia del nostro Comune per la disponibilità, le associazioni e chi sta lavorando senza sosta per questo obiettivo”.