Corigliano-Rossano, aumentano i casi e si accelera sui vaccini. Dosi anche nel weekend

Individuate altre 5 sedi oltre a quelle ospedaliere. Si partirà la prossima settimana. Il sindaco Flavio Stasi: “non è il momento di rimpallare le responsabilità” CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Da qualche giorno la diffusione del Covid-19 sembra aver avuto un’impennata in Calabria con un aumento dei casi anche a Corigliano-Rossano, in particolare in alcuni istituti comprensivi. Negli ultimi 30 giorni ci sono stati 282 nuovi casi e sono scattate 261 quarantene domiciliari. “È noto che ci sono alcuni casi nei nostri istituti scolastici che stanno creando molta preoccupazione – ha rivelato il sindaco Flavio Stasi – Comprendo le famiglie, ma so che gli istituti stanno applicando scrupolosamente il protocollo di sicurezza, mentre dal canto nostro il Comune sta sanificando costantemente e praticamente in poche ore tutti gli spazi in cui si registrano soggetti positivi. In alcuni di questi casi ho chiesto precauzionalmente all’ufficio prevenzione ASP di effettuare uno screening a campione per mitigare il più possibile il rischio di ulteriori contagi“. Individuate 5 sedi vaccinali

Così il sindaco Stasi ha deciso di dare un’accelerata alla campagna di vaccinazione per la popolazione over-80 mettendo a disposizione altre 5 sedi comunali oltre ai punti ospedalieri per organizzare al meglio la somministrazione che poggia sull’asse Asp-Distretto-Medici di base-Comune. “Ai sindaci su quasi tutti i territori sono stati chiesti spazi, supporto amministrativo ed alcune attrezzature. Questo non è il momento di rimpallare le responsabilità, per cui buona parte dei sindaci – nonostante le difficoltà in cui versano tutti i comuni – si sta impegnando al massimo per superare ogni ostacolo”, scrive Stasi in un post su Facebook. Le sedi vaccinali messe a disposizione “per limitare al minimo gli spostamenti per gli anziani” sono: Centro di Eccellenza, scalo di Corigliano; Ex Delegazione Comunale, scalo di Rossano; Palestra Leonardo Da Vinci, centro storico di Rossano;Palestra scuola Toscano, centro storico di Corigliano; Palazzo delle Fiere, Schiavonea. Vaccini dalla prossima settimana anche nel weekend Il sindaco Stasi fa sapere che “le sedi sono in allestimento da parte dei distretti sanitari, supportati dal Comune, e l’inizio della vaccinazione della prima fascia, ovvero i nostri concittadini con più di ottanta anni, è previsto per l’inizio della prossima settimana nelle sedi degli scali cittadini”. A supportare la campagna di vaccinazione anche i volontari della Protezione Civile del territorio. “Oltre i punti di vaccinazione, – prosegue Stasi – un ruolo fondamentale è svolto dai medici di base sia in termini di individuazione dei concittadini da vaccinare, ma anche nella vaccinazione vera e propria che sarà attivata anche in alcune AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) a partire da mercoledì prossimo. In ogni caso i cittadini verranno contattati e gli verrà comunicato luogo e data in cui presentarsi”. “Ho chiesto di fare il massimo sforzo anche lavorando il fine settimana per iniziare a vaccinare a pieno regime già dal prossimo lunedì nelle sedi principali”, ribadisce Stasi. Dosi a domicilio “Per quelli che hanno difficoltà di movimento, l’Azienda Sanitaria garantirà il servizio a domicilio, mentre i concittadini fragili saranno chiamati nei centri di vaccinazione ospedalieri. La Calabria è in estremo ritardo e per questo ho chiesto di accelerare e lo scenario è in continua evoluzione, ragione per la quale vi terrò aggiornati non appena ci saranno ulteriori notizie”, ha aggiunto Stasi

Laboratorio tamponi: “nessun malfunzionamento”

Il sindaco Stasi puntualizza sulla questione del “laboratorio tamponi, non c’è stato alcun malfunzionamento, ma, per la scrupolosità dei tecnici del laboratorio stesso, si è rilevata per gli ultimi reagenti arrivati una non ottimale conservazione durante il trasporto, con la possibilità gli stessi potessero essere meno attendibili. Per questo si è preferito aspettare i nuovi reagenti e l’attività è stata già ripresa“.