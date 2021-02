Cariati, fermato dai carabinieri aveva 20 dosi di marijuana

I carabinieri hanno notato il giovane mentre camminava a piedi e alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi velocemente. I militari insospettiti lo hanno fermato

CARIATI (CS) – I carabinieri di Cariati ieri sera, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio C. M., cariatese di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine. I militari stavano svolgendo un posto di controllo lungo il tratto cittadino della Statale 106, quando hanno notato il giovane che, transitando a piedi ha cercato di dileguarsi velocemente con fare sospetto. Un atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri che, avendo conoscenza dei trascorsi del giovane lo hanno seguito e una volta raggiunto, lo hanno sottoposto ad un approfondito controllo. Addosso aveva una ventina da dosi di marijuana, per un peso complessivo di dieci grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento della droga. Il ventinovenne è stato arrestato e poi rimesso in libertà.