Paola: picchia una ragazzina e aggredisce i poliziotti, arrestato 35enne

Un’intera famiglia coinvolta per tentare di difendere la ragazzina minorenne. Il giovane ha aggredito anche i poliziotti

PAOLA (CS) – Gli uomini del commissariato di Polizia di Paola hanno arrestato C.D., di 35 anni, con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per percosse ai danni di una ragazza minorenne. I fatti risalgono alla serata di ieri quando, al 113, è arrivata la segnalazione di due fratelli entrambi minorenni. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno sorpreso il 35enne mentre inveiva contro i due ragazzi e anche contro il loro genitore che nel frattempo era intervenuto in loro soccorso. Inutili i tentativi di far calmare C.D., che ha iniziato a spintonare e tirare calci contro i poliziotti con fare minaccioso. I poliziotti sono intervenuti anche grazie all’uso dello spray anti aggressione in dotazione alle forze dell’ordine. Dopo il suo arresto è stato posto ai domiciliari.