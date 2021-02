Vaccini over 80: si parte anche a Morano, Laino Borgo e Castrovillari

Oggi pomeriggio a Castrovillari, da domani Laino Borgo e Morano. I Comuni informano la popolazione con appositi numeri da contattare e moduli da compilare

È partita ufficialmente da oggi pomeriggio la campagna vaccini anti-Covid a Castrovillari mentre da domani e per il fine settimana, la vaccinazione degli ultraottantenni a Morano Calabro e Laino Borgo.

Vaccini a Morano e Laino

Sabato e domenica prossimi, nell’Auditorium comunale “Massimo Troisi” di Morano si procederà all’inoculazione con la somministrazione del vaccino messo in commercio dalla casa farmaceutica Pfizer, da parte del persona le medico/infermieristico. Previsto il richiamo di una seconda dose ventuno giorni dopo la prima.

Gli aventi diritto sono in tutto quattrocentocinque (405) e saranno tutti contattati telefonicamente dagli uffici municipali, i quali forniranno ogni utile informazione. I concittadini rientranti nella citata fascia d’età, qualora lo desiderino, potranno aderire anche in piena autonomia, senza attendere la comunicazione dell’Ente, esprimendo la propria volontà a farsi vaccinare, inviando un messaggio o chiamando al numero 3209260258. In alternativa si può trasmettere richiesta all’indirizzo di posta elettronica [email protected].it.

L’Amministrazione invita tutti alla “massima collaborazione” e rassicura la cittadinanza circa la “sufficienza delle dosi: nessuno ne rimarrà privo”.

Da domani e fino a sabato 27 febbraio si parte, con l’ausili di medici e infermieri, anche nel Poliambulatorio di Laino Borgo. Il sindaco Mariangelina Russo invita i cittadini over 80 a partecipare alla prima fase sul territorio della campagna in collaborazione con l’Asp ed il distretto sanitario territoriale. Ad oggi circa l’85% degli aventi diritto hanno scelto di sottoporsi al vaccino.

“E’ un primo passo importante per la comunità – ha sostenuto il sindaco Russo – che dopo questo periodo di difficile di pandemia inizia ad intravedere un barlume di luce soprattutto per i soggetti più fragili e le persone che rappresentano la memoria storica della nostra cittadina e che sono i detentori delle tradizioni, importanti per la nostra generazione ma anche per i nostri figli”.

Castrovillari, somministrazioni avviate

Sono partite questo pomeriggio le vaccinazioni anti-Covid all’Ospedale di Castrovillari. Per l’occasione presenti pure il sindaco, Domenico Lo Polito, il Direttore del Distretto Sanitario Esaro-Pollino, Francesco Di Leone, e la Presidente della CRI di Castrovillari, Maria Grazia Mainieri. La campagna svilupperà la copertura tra i cittadini a partire dall’esigenza che è necessario essere il più rapidi ed estensivi possibile.

“Vaccinare- ha detto Lo Polito a margine del momento– è importante perché significa interrompere la trasmissione del virus che ha le ‘gambe delle persone’. Un’arma per ridurre la gravità dell’evoluzione della patologia e un’occasione per iniziare a coprire la fascia fragile, sfruttando la capillarità affinché questi dispositivi giungano a tutti.”

Intanto le prenotazioni per l’inoculazione dei vaccini potranno continuare a giungere al numero 3792209696, telefonando dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, fino al venerdì, e sabato, soltanto, dalle ore 9 alle ore 12, nonché alla mail [email protected] ; invece sul sito dell’Ente (www.comune.castrovillari.cs.it) i cittadini troveranno l’apposito modello scaricabile e da compilare, reperibile pure recandosi nel palazzo di Città.