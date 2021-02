Meccanico improvvisato tra cumuli di rifiuti, denuncia e sequestro nel cosentino

L’uomo è stato deferito in stato di libertà e sanzionato per un importo di 10mila euro per aver svolto l’attività commerciale senza le dovute autorizzazione in una zona periferica di Praia a Mare

PRAIA A MARE (CS) – I Carabinieri del Comando e della Forestale di Orsomarso/Scalea hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un commerciante del posto per aver esercitato l’attività di meccanico/carrozziere senza le previste autorizzazioni contravvenendo, nel contempo, alla norma del codice dell’ambiente in materia di gestione di rifiuti.

I Carabinieri, nel corso del servizio perlustrativo in un’area periferica di Praia a Mare, hanno notato tre gazebo, una baracca in lamiera e numerose auto in sosta. Incuriositi, i militari hanno deciso di effettuare un controllo più accurato, scoprendo un’officina meccanica con annessa carrozzeria.

Officina fantasma tra cumuli di rifiuti

Alla richiesta dei carabinieri, il meccanico non ha fornito la documentazione autorizzativa dell’attività commerciale. All’esito del sopralluogo, la Forestale ha rinvenuto numerosi veicoli, su alcuni dei quali era evidente fossero in corso lavori di ricondizionamento, e 17 cumuli di rifiuti, ubicati in punti diversi del terreno, composti prevalentemente da pneumatici, batterie, componenti del motore e resti di materiale per la verniciatura delle carrozzerie. Sono stati rivenuti anche alcuni bidoni contenenti solventi ed olio minerale, in particolare uno di essi, danneggiato e contenente olio motore esausto, riversava il suo contenuto sul terreno circostante.

Tutto ciò ha condotto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Paola, i Carabinieri al sequestro dell’intera area, deferendo in stato di libertà il commerciante per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, elevando nei confronti dello stesso due sanzioni amministrative, per esercizio di attività di autoriparazione senza la prevista iscrizione al registro delle imprese e violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori dei formulari, di importo complessivo pari a 10.000 euro.