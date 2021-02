Cassano Ionio, in arrivo 2,5 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio

Tre i progetti ammessi a finanziamento per due milioni e mezzo di euro. “Nonostante le emergenze, lavoriamo con impegno e passione a servizio della città e i risultati arrivano”

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il sindaco Gianni Papasso ha comunicato su Facebook con “grande piacere, che il Comune di Cassano all’Ionio ha ottenuto finanziamenti per € 2.500.000,00 per interventi di messa in sicurezza del territorio”. Il Comune, infatti, lo scorso settembre ha partecipato al bando del Ministero dell’Interno di cui all’art.1 co.139 della Legge 145/2018 con tre proposte progettuali:

– la messa in sicurezza di Piazzetta Diaz per € 600.000;

– la messa in sicurezza dell’area delle Grotte di Sant’Angelo per € 950.000;

– la messa in sicurezza della zona del Vallone Corvo per € 950.000.

“Tutte e tre le proposte – spiega il sindaco – sono state ammesse a finanziamento. Nonostante le emergenze, lavoriamo con impegno e passione a servizio della città e i risultati arrivano”.