Cariati: raccolta differenziata al 72%, ma nessun ribasso della Tari

La tassa per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani resta al massimo perché il Comune è in pre-dissesto

CARIATI (CS) – Tassa comunale sui rifiuti (TARI), non si può applicare una riduzione, nonostante l’impegno concreto e tangibile che la comunità intera ha saputo dimostrare nella differenziata, che oggi fa registrare un 72% di raccolta e che ha consentito di ottenere nei giorni scorsi da Legambiente il riconoscimento ambito di Comune Riciclone. È quanto fa sapere il sindaco Filomena Greco precisando che “una riduzione della Tari non è stata purtroppo attuabile dall’Esecutivo in quanto l’importo, elevato al suo massimo nel 2013, risulta conseguenza della dichiarazione di pre-dissesto, imposta dallo stato disastrato nel quale le finanze comunali sono state lasciate dalle passate gestioni”.

Il primo cittadino coglie quindi l’occasione per rinnovare l’invito a “non rendersi interpreti né tanto meno protagonisti di inutili quanto odiose campagne di disinformazione su tutto; soprattutto su un tema – scandisce la Greco – quale quello dei rifiuti che era e resta priorità della squadra di governo da sempre impegnata a migliorare, con risultati misurabili e condivisi, la qualità ed efficienza di questo e degli altri servizi alla comunità”.