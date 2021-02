Castrovillari, da oggi i vaccini agli over 80. Come prenotarsi

Parte anche a Castrovillari il piano vaccinale anti Covid 19 per gli anziani di età superiore agli 80 anni

CASTROVILLARI (CS) – Da oggi inizia in Calabria l’inoculazione dei vaccini per gli over 80 e a Castrovillari il sindaco Lo Polito, annuncia che sarà possibile prenotarsi anche via telefono o per mail. Prima gli anziani sopra gli 80 anni e poi i soggetti fragili. Nel capoluogo del Pollino la Campagna vaccinale anti covid- 19 prende il via nel rispetto delle consegne degli organismi nazionali e locali.

Le prenotazioni necessarie per iniettare i vaccini agli ottantenni – ha reso noto il Sindaco, Domenico Lo Polito – potranno giungere sin da oggi, lunedì 22 febbraio, al numero 3792209696, telefonando dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, nonché alla mail [email protected] Su sito www.comune.castrovillari.cs.it è scaricabile pure l’apposito modello da compilare che potrà essere ritirato anche presso il palazzo di Città.