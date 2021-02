Vaccino, a Castrovillari altre 6600 dosi Astrazeneca da distribuire in Calabria

Arrivati questa mattina verranno smistati su Crotone, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e infine Melito Porto Salvo

CASTROVILLARI (CS) – Sono arrivati questa mattina a Castrovillari i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per la consegna di altre 6600 dosi di vaccini AstraZeneca. Nella notte, infatti, alcuni mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca per raggiungere la destinazione finale al presidio ospedaliero di Castrovillari. Dalla sede di Castrovillari i vaccini saranno poi smistati su Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e infine Melito Porto Salvo.

Intanto dalla Regione è stato approvato il calendario vaccinale con le date di inizio per gli over 80, forze dell’ordine e personale scolastico.

La Calabria si posiziona ancora ultima nella classifica nazionale della campagna di vaccinazione. Secondo il report aggiornato (ad oggi) dal Ministero della Salute la Calabria, su 136.290 dosi consegnate, rimane al 58,6% avendo somministrato solo 79.894 vaccini.