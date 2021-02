Scontro tra due auto sulla Statale 18, interviene l’elisoccorso. Due persone ferite

L’incidente nel primo pomeriggio sulla Statale 18 nei pressi di San Nicola Arcella ha provocato il ferimento di due persone. Per un 62enne necessario trasporto all’Annunziata in eliambulanza

.

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Due persone ferite, di cui uno in condizioni più serie trasportato in elicottero all’Annunziata di Cosenza per diversi politraumi. È il bilancio di un incidente accaduto poco dopo le 14.30 sulla Statale 18 nel tratto che attraversa il comune di San Nicola Arcella sul Tirreno cosentino. Per cause ancora in corso di accertamento due auto, una Volkswagen e un’Alfa Romeo, sulle quali viaggiavano un 62enne ed un 51enne, si scontro scontrate. Per uno dei due automobilisti si è reso necessario il trasferimento in ospedale con l’elicottero attratta nei pressi della Statale 18 rimasta chiusa per i rilievi del caso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia stradale di Scalea, i carabinieri e personale dell’Anas.