Voragine sulla SP242 che collega Rogliano a Parenti. Di Natale: “serio pericolo”

Il consigliere regionale denuncia la situazione, ancora irrisolta, dell’arteria provinciale. “Ho scritto al presidente Spirlì e al presidente della Provincia di Cosenza, bisogna intervenire immediatamente”

COSENZA – La condizione viaria dell’arteria provinciale Sp 242 – che collega il centro abitato di Rogliano a quello di Parenti prima porta per la Sila – è ancora irrisolta. Ad oggi non è stato adottato nessun intervento per la messa in sicurezza del tratto stradale, dopo l’ultima frana che ha colpito il tratto – provocando il crollo del manto stradale – e ora pregiudica la sicurezza della viabilità.

A denunciare la situazione è il consigliere regionale Graziano Di Natale che posta alcune foto su facebook. “Tra un tira e molla di responsabilità, un ginepraio di carte burocratiche, la situazione è quella che vedete in foto. L’ho percorsa questa mattina e devo dire che non è civile lasciare una strada in queste condizioni. Sto per scrivere al Presidente della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza – conclude – affinché non si perda un minuto in più per intervenire. C’è in gioco l’incolumità delle persone“.