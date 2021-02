Bisignano: 100 grammi di cocaina in tasca, a casa armi e un market della droga

Gli uomini della Squadra Mobile di Cosenza hanno controllato il giovane di 25 anni a Luzzi. In casa sua è stato scoperto un vero e proprio supermercato della droga

LUZZI (CS) – E’ stato fermato per un controllo a Luzzi A.P., 25 anni di Bisignano, che è subito apparso nervoso ai poliziotti che stavano visionando i suoi documenti. Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. In una tasca infatti, è stato trovato un involucro con 108 grammi di cocaina. Subito è stato deciso di estendere la perquisizione nell’abitazione di Bisignano, dove, occultati in un armadio ed in un mobile, sono stati trovati quasi due chili di marijuana, altre 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e del materiale utile al confezionamento.

Poi i poliziotti hanno scoperto le armi. In un sottoscala gli agenti hanno trovato un fucile a pompa marca Springfield cal. 12 con matricola abrasa, un revolver marca Colt cal. 38 anch’esso con matricola abrasa e moltissime cartucce cal. 38, cal. 357 magnum, cal. 9×21 e cal. 9×19.

Nell’appartamento è stata trovata e sequestrata anche la somma di circa 15mila euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio mentre tutta la droga sequestrata avrebbe fruttato al dettaglio circa 20mila euro.

Durante la perquisizione degli agenti della Squadra Mobile inoltre, e si sono presentati diversi ragazzi, alcuni dei quali appena maggiorenni, proprio a dimostrazione di come l’appartamento costituisse un vero e proprio “supermercato della droga”. Le armi sequestrate saranno inviate presso i laboratori della Polizia Scientifica per specifici accertamenti balistici mentre il 25enne è finito in carcere a Cosenza.