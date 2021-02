Controlli nelle case popolari di Corigliano, sei persone denunciate

Controlli a tappeto nelle case di edilizia popolare, nella zona di Corigliano Centro, per accertare eventuali illegittimità nell’occupazione degli alloggi

CORIGLIANO CALABRO (CS) – I controlli sono stati mirati ad accertare la legittimità del titolo concessorio all’occupazione delle unità abitative da parte delle famiglie ed eventuali furti o danneggiamenti dei misuratori di energia elettrica o allacci abusivi alla corrente pubblica. Nel corso di tutta la mattinata i carabinieri hanno controllato 48 abitazioni, identificato 69 persone, effettuato 5 perquisizioni domiciliari e sottoposto ad accertamenti 32 veicoli.

Il resoconto della maxi-operazione è stata di 5 persone denunciate per invasione arbitraria di alloggi di edilizia popolare, per i cui accertamenti è stata fondamentale anche la documentazione in possesso dell’Azienda Territoriale dell’Edilizia Residenziale Pubblica di Cosenza, che accertava la mancanza di qualsiasi titolo per i soggetti denunciati all’occupazione degli immobili dove venivano trovati. Accertata anche la manomissione di un contatore di energia elettrica, per il quale è stata denunciata una donna per i reati di danneggiamento aggravato e furto di energia elettrica. Controllati, inoltre, tutti i veicoli parcheggiati nelle zone popolari di via Lao, per accertare se qualcuno fosse di provenienza delittuosa o privo dell’assicurazione obbligatoria per legge: il resoconto è stato di due autovetture sequestrate amministrativamente per mancanza della R.C.A. e di un ciclomotore per l’apposizione di una targa non propria.