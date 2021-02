Lagarò, focolaio sotto controllo. Scuole chiuse per sanificazione

Le scuole di ogni ordine e grado dei territori di Celico e Spezzano della Sila sono chiuse per consentire la sanificazione degli ambienti

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Una maestra e un collaboratore scolastico in servizio dell’Istituto comprensivo di Spezzano della Sila, nella sede di Camigliatello silano, sono risultati positivi al Covid 19 e fanno parte del cosiddetto focolaio della frazione Lagarò, del comune di Celico. Il focolaio si è sviluppato una ventina di giorni fa ed ha interessato due numerosi nuclei familiari ma, secondo quanto si apprende, la situazione è sotto controllo e la trasmissione del virus è circoscritta. Solo lunedì sono stati eseguiti una sessantina di tamponi di controllo e nuovi, che sono in fase di processazione e al momento sono 22 le persone risultate positive al Coronavirus.

In via del tutto precauzionale comunque, il sindaco di Spezzano Sila Salvatore Monaco ed il commissario del Comune di Celico, hanno disposto la chiusura delle scuole sui rispettivi territori al fine di consentire le attività di sanificazione e igienizzazione dei locali. Intanto, il sindaco Monaco fa sapere che, di concerto con i sanitari dell’Asp di Cosenza, si sta lavorando per ricostruire la catena dei contatti ed è in fase di valutazione se riaprire le scuole da domani.