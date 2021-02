Longobucco, cane precipita in un dirupo. Salvato dal nucleo SAF dei vigili del fuoco

Il cane era rimasto bloccato tra un salto di roccia. Messo in salvo dal nucleo SAF dei vigili del fuoco che lo hanno restituito sano e salvo al proprietario

.

LONGOBUCCO (CS) – È caduto in dirupo e lì, è rimasto intrappolato in un salto di roccia a pochi centimetri dal precipizio. Ma ad evitare una triste fine ad un cane di media taglia, il provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, che sono riusciti a recuperare e mettere in salvo il cane precipitato da un’altezza di diversi metri in Località Scifo di Vampa, nel comune di Longobucco. Dopo aver allestito una manovra di derivazione speleologica per il recupero dell’animale, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha raggiunto il cane bloccato, riuscendo a portarlo poi al sicuro dove ad attenderlo c’era il proprietario presente anch’esso sul posto.