Paola, tragico incidente sul lavoro. Muore un 33enne dopo la caduta da una scala

Un operaio di 33 anni è morto nel pomeriggio a seguito di un tragico incidente mentre stava effettuando dei lavori per conto di una ditta in località “Pilesulla”

.

PAOLA (CS) – Si chiamava Emiliano Chianello ed aveva solo 33 anni il giovane operaio morto a Paola, a seguito di una accidentale quanto fatale caduta da una scala, sulla quale si trovava mentre era intento ad eseguire alcuni lavori di manutenzione in località “Pilusella”, nei pressi della Statale 18, zona che recentemente era stata interessata da uno smottamento per il maltempo e dove una ditta si stava occupando di alcuni conduttori elettrici. Immediati i soccorsi giunti sul luogo dell’incidente, con il personale del 118 giunto dal nosocomio del centro tirrenico ma che, purtroppo, nulla ha potuto fare. Sul posto, per i rilievi del caso, gli uomini della polizia del commissariato di Paola.