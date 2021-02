Corigliano: violano il coprifuoco notturno, otto persone sanzionate

L’attività dei carabinieri di Corigliano nel fine settimana ha portato anche all’arresto di una persona, alla denuncia di altri due soggetti per reati gravi

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nell’ambito di controlli a tappeto durante il fine settimana, i militari di Corigliano hanno arrestato un 31enne nigeriano per evasione. Il giovane era ai domiciliari dall’agosto scorso per una rapina aggravata compiuta nel giorno di ferragosto 2020. Il 31enne non è stato trovato nella sua abitazione al controllo di routine ed è stato fermato mezz’ora dopo mentre tentava di rincasare, giustificando la sua assenza col fatto di essersi recato da alcuni amici che voleva salutare da tempo.

Domenica notte invece, in località Cantinella è stata fermata una berlina con all’interno due giovani ma dagli accertamenti sul veicolo è risultato che l’auto era sottoposta a sequestro penale da parte del Tribunale di Castrovillari ed era priva di assicurazione. Il conducente, un 28enne del posto, avrebbe mostrato agitazione al controllo e così i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione, veicolare e personale, e sotto il sedile del passeggero, è stata trovata una tracolla con all’interno un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e per il taglio, due trita-erba ed un contenitore con delle inflorescenze di marijuana. Il 28enne è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, oltre che sanzionato per guida senza assicurazione. La madre, invece, custode giudiziale del veicolo, è stata denunciata per aver permesso la sottrazione dell’auto al sequestro penale e rischia, se condannata, fino a tre anni di carcere.

Ai due ragazzi inoltre è stata anche comminata la sanzione per aver circolato senza un giustificato motivo dopo le ore 22 e prima delle ore 5. Stessa sorte è toccata anche ad altri 6 soggetti, fermati tra sabato notte e domenica senza essere autorizzati ad uscire.