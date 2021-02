Incidente nella notte a Villapiana, 4 persone ferite

I Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari sono intervenuti nella serata di ieri in località Cozzale nel comune Villapiana, per un incidente stradale

VILLAPIANA (CS) – Un’autovettura, una BMW320, per cause in corso di accertamento, ieri sera ha perso il controllo ed è finita fuori strada.

Ferite le quattro persone che erano a bordo della vettura. Sul luogo del sinistro è immediatamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, che ha estratto uno dei passeggeri dalle lamiere contorte del mezzo. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’incidente e la vettura. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri di Villapiana e Trebisacce.