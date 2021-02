Cassano Ionio: eroina e cocaina nei bicchierini del caffè, arrestato

La madre del giovane arrestato ha tentato durante una perquisizione di nascondere la droga del figlio in un ripostiglio della cucina

CASSANO IONIO (CS) – I Carabinieri di corigliano hanno arrestato un 38enne cassanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari ieri nell’ambito di un blitz anti-droga presso le case popolari della frazione di Doria, hanno fatto irruzione in un appartamento ed hanno trovato la madre del 38enne insieme ad un’altra signora, che è stata invitata a chiamare il figlio.

In attesa del suo arrivo la donna, ha tentato con un movimento sospetto, di nascondere due bicchierini di plastica da caffè in un ripostiglio della cucina. Ma i Carabinieri se ne sono accorti e all’interno dei due bicchieri hanno scoperto 15 dosi di eroina e due di cocaina. Il 38enne arrivato poi in casa è stato arrestato mentre la madre, è stata denunciata a piede libero.