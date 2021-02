San Giovanni in Fiore, inaugurato l’asilo nido comunale in via XX Settembre

Il sindaco Succurro, accompagnata da assessori e consiglieri comunali ha dichiarato, “questo per noi rappresenta il futuro da garantire e tutelare”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Si trova nel cuore della città silana in via XX Settembre l’asilo nido comunale. A tagliare il nastro è stato il sindaco Rosaria Succurro: “Sarà il luogo dove i piccoli bimbi godranno degli spazi per poter giocare con spensieratezza. Le aule colorate, i nuovi arredi, l’area soft, i nuovi giochi, gli ambienti accoglienti rappresentano un sogno che i bambini vivranno tra pochi giorni quando si apriranno i battenti ed inizieranno le attività ludico educative”.

Le opere di adeguamento degli spazi sono state realizzate con manodopera interna, grazie ai lavoratori comunali, agli operai della legge 15- servizio scolastico e agli ex mobilità in deroga coordinati dall’arch. Giovambattista Barberio e dalla progettista ing. Oliverio.

Il sindaco Rosaria Succurro, accompagnata da assessori e consiglieri comunali, ha annunciato altre buone nuove sempre nell’ambito del welfare e dell’infanzia perché, ha dichiarato, “questo per noi rappresenta il futuro da garantire e tutelare”.