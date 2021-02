Il Santuario diventa social. San Francesco di Paola approda su Telegram

La creazione del canale ufficiale per una comunicazione più diretta e istantanea: “è il segno di un rinnovato impegno nella comunicazione dei Padri a Minimi”

PAOLA (CS) – San Francesco di Paola approda su Telegram per un Santuario obbligato ad adattarsi a tempi in cui la comunicazione social è quella più diretta e immediata. “La creazione del canale ufficiale rappresenta un modo per essere ancora più vicini alle persone portando il messaggio del Patrono di Calabria in modo istantaneo – viene scritto in una nota -. Allo stesso tempo è il segno di un rinnovato impegno nella comunicazione dei Padri a Minimi del Santuario già presenti su Facebook, Twitter e Instagram. Il canale fornirà agli utenti anche le informazioni della Fondazione San Francesco di Paola Onlus”

Questo il link per iscriversi:

https://t.me/sanfrancescodipaolaofficial