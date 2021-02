Schiavonea: sorpresi senza mascherine a bere e giocare a carte, chiuso circolo

Sono stati scoperti dai carabinieri mentre giocavano a carte in un circolo, assembrati e senza mascherine. Tre donne dell’est europeo somministravano agli avventori bevande ed alimenti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I Carabinieri di Corigliano hanno sospeso l’attività di un circolo ricreativo che era rimasto aperto in violazione delle disposizioni vigenti in tema di contenimento del Covid-19. I militari hanno fatto irruzione presso nel circolo ricreativo situato in viale Salerno nella frazione di Schiavonea. La scena che si è presentata davanti gli occhi dei carabinieri era più grave di quanto immaginato: ben sette persone ammassate allegramente su due tavoli a giocare a carte, senza mascherine o altro dispositivo di protezione, mentre tre donne dell’est europeo somministravano agli avventori bevande ed alimenti.

I militari hanno interrotto l’illegale riunione e identificato tutti i presenti, mentre la Polizia locale ha controllato le autorizzazioni amministrative. Inoltre è stato accertato che nessuno degli avventori era socio del circolo e quindi, già normalmente, non avrebbero potuto accedere nel locale. Tutti i presenti sono stati sanzionati con una multa di 400 euro, mentre per tre di loro è scattata quella maggiorata perché recidivi. Al titolare, invece, oltre alle sanzioni previste, è stata applicata la misura della sospensione del circolo ricreativo, in attesa che la Prefettura di Cosenza decida sul periodo di chiusura dell’attività.