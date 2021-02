Covid 19, Cassano Ionio da domani passa in “zona arancione”

Da domani, venerdì 12 febbraio, Cassano allo Ionio torna in zona arancione. Il sindaco Gianni Papasso spiega che le nuove misure sono legate all’andamento epidemiologico comunale, che continua gradualmente a migliorare

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Da domani saranno allentate le misure adottate con Ordinanza sindacale n.511 del 23 gennaio scorso con cui venne dichiarata la zona rossa «pur con la necessità di mantenere un adeguato livello di precauzione per il contenimento dei contagi». Nella comunicazione del sindaco Gianni Papasso si precisa che:

– Tutte le attività commerciali sono consentite senza limitazioni nell’orario giornaliero di apertura, dal lunedì al sabato; è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le farmacie di turno, le edicole ed i fiorai;

– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ma resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio; inoltre, dal lunedì al sabato, dalle 05,00 alle 22,00 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le attività come i bar senza cucina e negozi al dettaglio di bevande, l’asporto è consentito fino alle ore 18,00. Solo per le pasticcerie, è consentita la vendita con asporto anche di domenica fino alle ore 20,00;

– Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite senza limitazioni nell’orario giornaliero di apertura, nei giorni dal lunedì al sabato, con chiusura domenicale.

Per quanto non espressamente previsto dall’avviso, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dalla vigente normativa nazionale e regionale e dall’ordinanza n.511 del 23.01.2021, ove non in contrasto con l’avviso stesso o da questo modificate.

Papasso ringrazia i cittadini per il “senso di responsabilità dimostrato in questo momento di grande emergenza sanitaria, i dati sono incoraggianti e consentono un graduale ritorno alla normalità. Continuiamo, però, ad essere prudenti, se non vogliamo che i sacrifici fatti vengano vanificati”.