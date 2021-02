Altomonte, dopo 25 anni la riqualificazione del cimitero comunale

Diversi gli interventi per un importo di 18mila euro. In fase di completamento l’attività di manutenzione necessaria da molti anni ma mai effettuata



ALTOMONTE (CS) – Continuano gli interventi di miglioramento, decoro e cura del cimitero comunale. Dopo gli interventi di restauro all’Ossario, sono in fase di completamento attività di manutenzione necessari da molti anni ma mai effettuati. Il Cimitero viene riqualificato negli spazi e nei servizi e reso più fruibile per la comunità. Ammonta a circa 18 mila euro l’investimento con risorse di bilancio del Comune e i lavori sono in dirittura di arrivo.

Il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Francesco Provenzale, sottolinea che “anche questo impegno assunto e mantenuto rientra nell’attenzione complessiva dell’Esecutivo al decoro urbano ed alla massima fruibilità delle aree pubbliche e dei servizi ordinari al cittadino. In particolare, le opere di efficientamento hanno riguardato il rifacimento dei loculi attraverso i lavori di ripristino dei cornicioni, la realizzazione di copertura del tetto e di intonaco, la fornitura e la posa in opera di lastre di marmo per il sostegno delle lapidi; la manutenzione straordinaria della pavimentazione lungo il viale e la messa in opera di 48 numeri in bronzo”.

“Questi interventi – aggiunge il sindaco Coppola – sono stati realizzati con fondi recuperati, euro per euro, nei diversi capitoli di bilancio con l’ultima variazione dell’anno scorso (novembre 2020), evitando che queste risorse finissero inutilmente nell’avanzo di bilancio. Dispiace considerare – conclude – che a questa variazione, usata anche per altri importanti lavori su viabilità, rete idrica, pubblica illuminazione ecc., l’opposizione abbia votato contro in consiglio”.