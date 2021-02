Tarsia: la battaglia di Orlando, ha ottenuto l’assistenza domiciliare integrata

Il Diario di Quicosenza vi ha raccontato la storia di Orlando Bertelli, il disabile di Tarsia e l’appello della moglie per avere il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Oggi una buona notizia

TARSIA (CS) – Sofia aveva raccontato alla redazione di Quicosenza la patologia rara neurodegenerativa (malattia di Huntington) di cui è affetto il marito, Orlando, 77 anni, di Tarsia, e la sua battaglia contro la burocrazia che aveva causato la sospensione dell’ADI. La storia di Orlando, della sua famiglia e della moglie, è una storia di coraggio e di amore, di lotta quotidiana per ottenere il rispetto di un diritto sacrosanto. Oggi la bella notizia ovvero l’arrivo delle Unità mobili dell’Asp di Cosenza per l’assistenza domiciliare integrata. L’avevamo definita una “penosa conquista” ma di fatto la vicenda si chiude positivamente. L’appello della coraggiosa moglie di Orlando è stata concretamente raccolta. Al 77enne era stato infatti precluso l’accesso al fondo regionale per le disabilità gravissime a causa del semplice ritardo nel rinnovo della domanda.

Così Quicosenza aveva raccontato la sua storia