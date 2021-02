San Giovanni in Fiore, sindaco e tecnici a lavoro per “migliorare” la città

“Abbiamo trovato una città messa molto male dal punto di vista della manutenzione – ha detto la Succuro. – Lavoriamo per renderla più accogliente”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, è a lavoro per la riorganizzazione del personale in forza al Comune silano. Infatti, da diversi giorni, la Succurro sta lavorando assieme ai tecnici al nuovo piano operativo per l’organizzazione del lavoro degli operatori della Legge 15 “Sial e Cooperative”.

“La città suddivisa in settori e aree omogenee, verrà totalmente coperta dagli interventi manutentivi e di decoro urbano che l’Amministrazione Comunale, guidata da Rosaria Succurro, ha già avviato e che intende potenziare ulteriormente”, è scritto nella nota.

Succurro: “città messa molto male, la miglioreremo”

“Abbiamo trovato una città messa molto male dal punto di vista della manutenzione di strade, marciapiedi e aree verdi – afferma il sindaco Rosaria Succurro – nonostante l’Amministrazione possa contare su un importante numero di operai messi a disposizione dalla Regione Calabria attraverso la Legge 15 del 2008. Se vogliamo far diventare questa città un fiore all’occhiello dell’altopiano silano, dobbiamo migliorare l’aspetto dei nostri luoghi pubblici e renderli più belli e accoglienti”.