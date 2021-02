Corigliano: evade dai domiciliari, aggredisce i carabinieri e va in carcere

Il ragazzo era ai domiciliari perché ritenuto il responsabile di una rapina ad una tabaccheria di Schiavonea il 25 novembre, quando, sotto la minaccia di una pistola, aveva costretto l’impiegato a consegnarli l’intero incasso della giornata, poco più di 1.500 euro in contanti

CORIGLIANO CALABRO (CS) – I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare in carcere disposta dal GIP di Castrovillari, su richiesta della locale Procura di Castrovillari, nei confronti del 19enne che si era reso protagonista a novembre scorso della rapina a mano armata ad una tabaccheria di Schiavonea.

Nella notte del 3 febbraio scorso il ragazzo è stato fermato dai carabinieri nelle vicinanze di un distributore automatico di sigarette, ma oltre a violare le misure restrittive di divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5, aveva violato gli arresti domiciliari, misura imposta perchè ritenuto l’esecutore della rapina aggravata dall’uso di una pistola, perpetrata a novembre ad un tabaccaio del posto e che aveva destato molta allarme fra i residenti.

Inoltre, il 19enne una volta portato in caserma, durante le attività di rito, ha tentato anche di fuggire anche dalla Compagnia coriglianese, spintonando i militari. Sulla base di quanto accaduto, il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione dal regime degli arresti domiciliari e trasferito in carcere a Castrovillari.