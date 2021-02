Trebisacce, area demaniale occupata abusivamente. Scatta il sequestro

I militari della Guardia Costiera hanno sequestrato circa 900mq di suolo demaniale marittimo, sul litorale del Comune di Trebisacce sottratto abusivamente alla pubblica fruizione

TREBISACCE (CS) – Il personale della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, insieme a quello in servizio presso l’Ufficio Locale Marittimo di Trebisacce, hanno accertato la presenza di numerose opere di difficile rimozione di un’attività di rimessaggio di imbarcazioni da diporto, senza le autorizzazioni per l’occupazione di suolo demaniale marittimo.

Tra le opere anche una gru da cantiere alta circa 25 metri, installata su un basamento in cemento, posto in prossimità della linea di costa, soggetto peraltro al continuo effetto erosivo del mare. La gru, utilizzata senza alcun titolo per il varo e l’alaggio delle imbarcazioni, è situata a ridosso di una strada pubblica che, durante le manovre, era impegnata interamente con il braccio della stessa per trasferire le imbarcazioni da terra a mare e viceversa.

La Guardia Costiera ha quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari il responsabile, eseguendo la misura del sequestro preventivo disposto dall’Autorità Giudiziaria e ponendo fine alla reiterazione del reato, nonché al pericolo derivante dall’utilizzo della struttura.