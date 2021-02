Lavori pubblici per 140 mila euro a Terranova da Sibari

Diverse le aree di intervento previste nel finanziamento. Saranno riqualificati il cimitero, l’acquedotto rurale, il palazzetto sportivo e la palestra

TERRANOVA DA SIBARI – Il piano di opere per la messa in sicurezza del territorio e finalità sociali in corso di realizzazione a Terranova da Sibari, si arricchisce di due nuovi progetti per oltre 140.000 euro: si tratta di interventi relativi al cimitero, l’acquedotto rurale, il palazzetto sportivo e la palestra. A comunicarlo è l’amministrazione comunale, ricordando che queste ultime due delibere di approvazione vanno ad aggiungersi alle opere già in via di realizzazione in tema di riqualificazione degli edifici pubblici, di sicurezza del territorio e di infrastrutture di rilevanza strategica che superano i 5 milioni di euro attraverso la capacità di intercettare finanziamenti pubblici previsti dalla legge.

“Grande soddisfazione – è stata espressa dal sindaco – per la prosecuzione di un incessante lavoro con l’obiettivo di portare a compimento il programma elettorale presentato ai propri concittadini”.